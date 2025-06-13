حلم أشرف يودّع جمهوره بالحلقة 13 .. هل تكون نهاية الموسم أم نهاية المسلسل؟

طرحت قناة Kanal D التركية الإعلان الترويجي للحلقة 13 والأخيرة من مسلسل «حلم أشرف»، والتي من المنتظر أن تحمل نهاية الموسم الأول، وسط جدل واسع حول ما إذا كانت ستكون نهاية المسلسل بالكامل أم تمهيدًا لموسم جديد.

الإعلان كشف عن مشاهد مشحونة بالتوتر، أبرزها مواجهة قدير لوالده يعقوب، وقيامه بقتله وسط صدمة المشاهدين، في خطوة قد تغيّر خريطة العمل بالكامل.



جريمة قتل

أظهر إعلان الحلقة 13 سيطرة قدير على مقاليد الأمور في غياب أشرف، وسعيه ليصبح زعيم الأيتام، وهو ما قاده إلى مواجهة مباشرة مع والده يعقوب، الذي لطالما رفضه. المواجهة انتهت بجريمة قتل مروعة، إذ قام قدير بقتل يعقوب، ليُمهّد لنفسه الطريق للزعامة في لحظة درامية حبست أنفاس المتابعين.









أشرف يختار الأيتام على نيسان

من جهة أخرى، يشهد الإعلان لحظة فارقة بين أشرف ونيسان، إذ تضعه الأخيرة أمام خيار صعب: “أنا أم الأيتام؟”، ليختار أشرف المضي في طريقه مع الأيتام، تاركًا نيسان وحيدة، في مشهد قد يكون نهاية لعلاقتهما العاطفية، أو بداية فصل جديد ينتظر المشاهدين في الحلقة الأخيرة.







ماذا حدث في الحلقة 12؟



كانت الحلقة 12 قد شهدت اعترافًا متبادلًا بالحب بين أشرف ونيسان، ودخول العلاقة مرحلة جديدة، بالتزامن مع تصاعد الصراع على الزعامة داخل عالم الأيتام، وتحالفات سرّية قادها قدير مع سيجدم لضمان بقائه في الصورة.

موعد عرض الحلقة الأخيرة



تُعرض الحلقة 13 من مسلسل «حلم أشرف» يوم الأربعاء المقبل الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، على قناة Kanal D، والساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية. كما ستُعرض مترجمة إلى العربية صباح الخميس على عدد من المنصات مثل قناة الفجر الجزائرية، وموقع قصة عشق، ومنصة شاهد التي حصلت مؤخرًا على حقوق العرض.



أبطال المسلسل



يشارك في بطولة العمل:

تشاتاي أولوسوي (أشرف)، ديميت أوزديمير (نيسان)، نجيب ميميلي، بُسرى ديفيلي، تولغا تكين، وآخرون.

المسلسل من إنتاج شركة Tims&B، تأليف إثيم أوزيشيك ولقمان مارال، وإخراج أولوتش بايرقدار.

