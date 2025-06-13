انقلب بهم التوك توك .. إصابه ثلاثه أشخاص بإحدى قرى الدقهلية

أصيب ثلاثه أشخاص إثر انقلاب توك توك أعلى كوبري النسيمية - المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك واصابة ثلاثة اشخاص اعلى كوبري النسيمية.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من يمنى البهنسى عبد الرازق 70 عاما مقيمة ميت جراح المنصورة واصابتها بكسر بالضلوع ، حسنية محمد شعبان المتولى 60 عاما مقيمة ميت جراح المنصورة جرح قطعى بالوجه ، رمضان محمد السيد عامر 52 عاما مقيم ميت جراح ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين الى مستشفى المنصورة التخصصي ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.