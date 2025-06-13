قصر ثقافة أبو سمبل يستقبل برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ورعاية الموهوبين .. الأحد

تنطلق في السادسة مساء بعد غد الأحد بقصر ثقافة أبو سمبل فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمحافظة أسوان، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية وتنمية قدرات الموهوبين بالمحافظات.

يتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية المجانية تنفذ لمدة 5 أيام، وذلك في مجالات المسرح، الموسيقى"عزف وغناء"، الأداء الحركي، الفنون التشكيلية، والكتابة الأدبية"شعر وقصة". ويتولى التدريب نخبة الفنانين والأكاديميين المتخصصين، بهدف صقل المهارات الفنية والأدبية للمشاركين من أبناء جنوب الصعيد.

ويشهد حفل الافتتاح عروضا فنية لفرقة توشكي للفنون الشعبية، فيما تختتم الفعاليات بعروض فنية لفرقة أسوان.

ينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ممثلة في الإدارة العامة لرعاية المواهب، برئاسة المخرج محمد صابر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة برنامج "مصر جميلة"، بعدة محافظات منها: دمياط، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، المنيا، قنا، البحر الأحمر، البحيرة، شمال سيناء، والسويس، وجاري العمل بشكل مكثف لتعميم الفكرة على مستوى الجمهورية، لاكتشاف أكبر عدد من المواهب وتمكينها فنيا وأدبيا، وإعداد جيل جديد من المبدعين في مختلف المجالات.

وافتتح وزير الثقافة ومحافظ أسوان، قصر ثقافة أبو سمبل الجديد، نهاية مايو الماضي، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للتوسع فى البنية التحتية الثقافية بعدد من المحافظات، وتفعيل دور الثقافة كركيزة أساسية فى تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما فى المناطق الحدودية.