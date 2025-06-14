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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: دوري مراكز الشباب فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات

دوري مراكز الشباب بأسيوط
دوري مراكز الشباب بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يمثل أحد أبرز النماذج الناجحة في دعم وتمكين الشباب، مشيرًا إلى أن النسخة الحادية عشرة من البطولة تشهد مشاركة 13 فريقًا من مختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وسط تنظيم يراعي مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

تعميق شعور الشباب بالانتماء والمواطنة

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه البطولة تسهم في تعزيز روح التنافس الشريف بين الشباب، وتنمية قدراتهم الرياضية، إلى جانب بناء شخصيتهم وتعميق شعورهم بالانتماء والمواطنة، تماشيًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن رؤية "مصر 2030" واستراتيجية التنمية المستدامة.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وأشار المحافظ إلى أن وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، من خلال مشروعات ومبادرات فاعلة، يأتي في مقدمتها دوري مراكز الشباب، الذي أثبت نجاحه في اكتشاف مواهب واعدة وتمهيد الطريق أمامها للالتحاق بالأندية ومراكز التدريب المتخصصة.

وأضاف المحافظ، أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي، سبق وأعلنت تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، وإقامة المباريات بنظام الدوري من دورين، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأوائل إلى دور ربع النهائي، تمهيدًا لخوض التصفيات النهائية وتحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، واختيار منتخب يمثل المحافظة في التصفيات القومية.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار دعم المحافظة الكامل للأنشطة الرياضية والشبابية، لما لها من أثر إيجابي مباشر في بناء الإنسان المصري، مشيدًا بالجهود التنظيمية التي تبذلها الوزارة والمديرية لضمان نجاح هذه البطولة.

أسيوط مراكز الشباب كرة القدم تمكين الشباب دوري مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة

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