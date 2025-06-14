صحة الدقهلية : جراحات دقيقة بالمخ والوجه تنقذ حياة طفلة وشاب بمستشفيات تمى الأمديد وأجا

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريقَيْ جراحة المخ والأعصاب والوجه والفكين بمستشفيي تمى الامديد وأجا المركزي في إجراء تدخلات جراحية دقيقة أنقذت حياة طفلة ومريض شاب في حالتين طارئتين تم التعامل معهما بكفاءة عالية وتكامل في التخصصات.

وأوضح وكيل الوزارة أن مستشفى تمى الامديد شهد إجراء جراحة معقدة لطفلة تبلغ من العمر 5 اعوام ، وصلت إلى المستشفى إثر تعرضها لحادث طريق تسبب في كسر منخسف مضاعف بالجمجمة وضغط مباشر على العين اليسرى. وفور استقبال الحالة، تم تشكيل فريق طبي من جراحة المخ والأعصاب والتجميل والتخدير، حيث أُجريت عملية رد الكسر المضاعف بمحجر العين وتثبيته بشرائح ومسامير دقيقة، مما أسفر عن استعادة وظيفة العين بشكل كامل، وتتماثل الطفلة الآن للشفاء.

طاقم طبى يجرى عمليه معقدة لشاب بالمخ

شارك في الجراحة كل من:

دكتور. محمد سليم عودة، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب

دكتور محمد فتحي، مدرس مساعد جراحة التجميل

دكتور. فاطمة محمد عبداللطيف، استشاري التخدير

كما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى أجا مريضًا شابًا محولًا من مستشفى السنبلاوين العام، يعاني من تفتيت في عظام الجبهة والجيب الأمامي للمخ، مع كسر في قاع الجمجمة وتهتك في الأم الجافية نتيجة مشاجرة عنيفة. و تم إجراء عملية جراحية تضمنت ترقيع قاع الجمجمة، وإصلاح الأم الجافية، وإعادة بناء عظام الجبهة، وقد تمت بنجاح.

تولى إجراء العملية فريق متخصص ضم:دكتور محمد الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم

دكتور محمود أبو ميه، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر

دكتور محمود الدمرداش، أخصائي جراحة الوجه والفكين ودكتور محمد سمير، طبيب التخدير إلى جانب فريق التمريض المشارك في العمليات: إيمان النادي و أزهار السيد.

كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الدقهلية

وأكد الدكتور تامر مدكور أن هذه العمليات تعكس كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الدقهلية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة بدقة وسرعة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والتمريضية في إنقاذ الأرواح وتحقيق نسب شفاء مرتفعة في تخصصات دقيقة ومعقدة.