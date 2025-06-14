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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عروس الدلتا تتجمل من جديد.. تطوير محيط السيد البدوي | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة الأعمال الجارية في مشروع تطوير محيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، الذي يُعد أحد أبرز المقاصد الدينية والثقافية بمحافظات الدلتا، ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو إحياء المناطق التاريخية والتراثية، وتحسين البيئة الحضرية ورفع جودة الحياة للمواطنين، ورافقه خلال الجولة الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا .

جهود محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن المشروع الجاري تنفيذه في محيط مسجد السيد البدوي يُمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير شامل لقلب مدينة طنطا، من خلال إعادة تنظيم الحركة المرورية، وتنسيق المشهد العام، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تمتد لتشمل مناطق حيوية مثل حارة الهنود وسوق النحاسين، وتستهدف إزالة المظاهر العشوائية وتحقيق سيولة مرورية وتنظيم الأسواق، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن تركيب أكشاك موحدة التصميم تليق بالقيمة الدينية والتاريخية للمنطقة، وتتناغم مع الطابع العمراني المحيط، بما يُعيد الرونق الحضاري ويُوفر بيئة منظمة للبائعين والأنشطة الخدمية.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن الأكشاك الموحدة تأتي كبديل حضاري للباعة الجائلين، وتُسهم في تنظيم الأنشطة التجارية العشوائية، ضمن خطة أشمل لإزالة التعديات، وتجميل الأرصفة، وتجديد البلدورات، وتطوير الأرضيات، بما يتماشى مع المعايير الجمالية والهندسية الحديثة، ويحقق بيئة عمرانية لائقة بموقع هو من بين الأهم على خريطة السياحة الدينية في مصر.

تحسين الخدمات 

وأشار المحافظ إلى أن خطة العمل تشمل أيضاً تطوير شبكات البنية التحتية، وتنفيذ حلول فعالة لصرف مياه الأمطار اعتماداً على الميول الطبيعية، إلى جانب تنسيق كامل للمشهد العمراني في المنطقة المحيطة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وتوحيد واجهات المحال التجارية، وذلك بهدف إعادة الاعتبار للمنطقة كواحدة من أهم المناطق ذات الطابع التراثي في وسط الدلتا.

دعم محافظ الغربية 

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة اليومية الدقيقة لكافة الأعمال الجارية، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية دون المساس بجودة التنفيذ أو المعايير الفنية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير وسط مدينة طنطا، واستعادة طابعها التراثي، وتحويلها إلى مقصد ديني وثقافي وسياحي متكامل، يعكس الهوية المصرية، ويضع المواطن في قلب جهود التنمية.

محافظ الغربية جولة ميدانية تحسين الخدمات ميدان السيد البدوي طنطا

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