حسين لبيب يعود لممارسة مهام عمله في الزمالك بداية من غد

شارك الإعلامي أحمد حسن، مفاجأة بشأن عودة حسن لبيب بعد فترة غيابه المرضية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "حسين لبيب يعود لممارسة مهام عمله في الزمالك بداية من غدا الأحد بعد فترة غياب مرضية".

وكان قد كشف الإعلامي إسلام صادق عن توجه حسن لبيب إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية للإطمئنان على حالته الصحية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق : "حسين لبيب يتوجه إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية للإطمئنان على حالته الصحية خالص الدعاء له بالشفاء".

يتوجه الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى فرنسا اليوم الأربعاء لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

ويتواصل الكابتن حسين لبيب بشكل دائم مع أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة شؤون النادي.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب والعودة لمزاولة مهام عمله، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.