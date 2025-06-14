محافظ أسوان يزور الرائد أحمد طارق شمت..ويهديه باقة من الورود

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة الرائد أحمد طارق شمت ، والذى أصيب أثناء أداؤه للواجب الوطنى بمشاركته فى الحملة المكبرة لمداهمة أحد البؤر شديدة الخطورة للإتجار بالمخدرات بمنطقة بركة الدماس نهاية الأسبوع الماضى ، والتى أسفرت عن تصفية وضبط 7 من العناصر الإجرامية ، مع ضبط كمية من الأسلحة والمواد المخدرة

ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تكريم النماذج المشرفة ، وخلال زيارته للبطل أحمد طارق ، أهدى محافظ أسوان باقة من الورود له .

وأشاد المحافظ بروح الإقدام والشجاعة التى يجسدها الضابط أحمد طارق وزملاءه من رجال الشرطة البواسل الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لضرب كافة البؤر الإجرامية من أجل إستباب الأمن والأمان ، وفرض السلم الإجتماعى داخل الشارع الأسوانى ، فهؤلاء الأبطال يسطرون قيم الإنضباط والولاء والإنتماء للوطن ، وأداء واجبهم بإخلاص وتفانى ، لتنعم بلدهم الغالية مصر بالأمان والأمان والإستقرار .

بطولة وشجاعة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية المحور الأمنى والمواجهة الحازمة لمشكلة إنتشار المخدرات فى المبادرة التى تم إطلاقها بعنوان " أسوان بلا أدمان " ويتم ذلك بواسطة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، لافتاً إلى أن المبادرة تضم أيضاً محور تقديم العلاج المجانى المناسب للمدمنين من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة ، ومستشفى التكامل بالسد العالى شرق بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، وكذا محور التوعية .

وقد شهدت الفترة الحالية جهود مكثفة من الجميع سواء أجهزة أمنية أو تنفيذية أو منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للحد من هذه الظاهرة السلبية ، والحفاظ على أبنائنا من خطر المخدرات والإدمان .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 27 يونيو الجارى حيث إستهدفت إزالة 60 حالة تعدى بمساحة 37 ألف و 174 م2 بمختلف المدن والمراكز .