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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يزور الرائد أحمد طارق شمت..ويهديه باقة من الورود

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة الرائد أحمد طارق شمت ، والذى أصيب أثناء أداؤه للواجب الوطنى بمشاركته فى الحملة المكبرة لمداهمة أحد البؤر شديدة الخطورة للإتجار بالمخدرات بمنطقة بركة الدماس نهاية الأسبوع الماضى ، والتى أسفرت عن تصفية وضبط 7 من العناصر الإجرامية ، مع ضبط كمية من الأسلحة والمواد المخدرة

ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تكريم النماذج المشرفة ، وخلال زيارته للبطل أحمد طارق ، أهدى محافظ أسوان باقة من الورود له .

وأشاد المحافظ بروح الإقدام والشجاعة التى يجسدها الضابط أحمد طارق وزملاءه من رجال الشرطة البواسل الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لضرب كافة البؤر الإجرامية من أجل إستباب الأمن والأمان ، وفرض السلم الإجتماعى داخل الشارع الأسوانى ، فهؤلاء الأبطال يسطرون قيم الإنضباط والولاء والإنتماء للوطن ، وأداء واجبهم بإخلاص وتفانى ، لتنعم بلدهم الغالية مصر بالأمان والأمان والإستقرار .

بطولة وشجاعة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية المحور الأمنى والمواجهة الحازمة لمشكلة إنتشار المخدرات فى المبادرة التى تم إطلاقها بعنوان " أسوان بلا أدمان " ويتم ذلك بواسطة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، لافتاً إلى أن المبادرة تضم أيضاً محور تقديم العلاج المجانى المناسب للمدمنين من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة ، ومستشفى التكامل بالسد العالى شرق بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، وكذا محور التوعية .

وقد شهدت الفترة الحالية جهود مكثفة من الجميع سواء أجهزة أمنية أو تنفيذية أو منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للحد من هذه الظاهرة السلبية ، والحفاظ على أبنائنا من خطر المخدرات والإدمان .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 27 يونيو الجارى حيث إستهدفت إزالة 60 حالة تعدى بمساحة 37 ألف و 174 م2 بمختلف المدن والمراكز .

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