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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على نتائج نهائيات دوري الكاراتيه بكامل فئاته العمرية

نهائيات الدورى الدرجة الممتاز والأولى
نهائيات الدورى الدرجة الممتاز والأولى
كريم عاطف

أسفرت نهائيات الدورى الدرجة الممتاز والأولى ( ناشئين وناشئات)  للموسم الرياضى 2024/ 2025 التى اقيمت يومى الخميس والجمعة تحت رعاية الاتحاد المصرى للكاراتية تألق واضح للعديد من الأندية.


وحرص على متابعة منافسات البطولة كلا من محمد الدهراوى رئيس الاتحاد و عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولى والافريقي بالإضافة إلى العميد وليد الهلالى مدير البطولات المحلية والمستشار الفنى للفرق القومية.

 
أقيمت فعاليات البطولة على مدار خمسة أيام على الصالة المغطاة بجامعة حلوان.


وأسفرت النتيجه النهائيه لدوري الدرجه الممتاز "كاتا ناشئين" عن فوز  النادي الاهلي بالمركز الأول متفوقا على ناديي النصر الرياضي والزهور.



 جاءت النتيجه النهائيه لدوري الدرجه الممتاز "كوميتيه ناشئين" عن تصدر  مركز شباب الشهيد حاتم سالم للترتيب متفوقا على نادي هيهيا الرياضي، والتنميه الشبابيه بالتجمع الفائزين بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب. 


وفيما يتعلق بالنتيجه النهائيه لدوري الدرجه الممتازة "كاتا ناشئات"، تصدرت سيدات نادي النصر الرياضي الترتيب متفوقات على ناديي الأهلي الفائز بالوصافة والزهور وحدائق الأهرام اللذين تقاسما المركز الثالث.


وبالنسبة للنتيجه النهائيه لدوري الدرجه الاولى "كوميته ناشئين"، فقد تصدر مركز شباب حلوان الجديده الترتيب متفوقا على نادي المؤسسه العسكريه الفائز بالوصافة و نادي 23 يوليو الرياضي نادي بلديه المحله اللذين تقاسما المركز الثالث.

الاتحاد المصرى للكاراتية الكاراتية الدورى الدرجة الممتاز محمد الدهراوى الصالة المغطاة بجامعة حلوان دوري الكاراتية

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