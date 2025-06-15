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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

براد بيت في موعد مزدوج مع برادلي كوبر وجيجي حديد بنيويورك .. ما القصة؟

براد بيت وبرادلي كوبر من نيويورك
براد بيت وبرادلي كوبر من نيويورك
شروق سلامة

في ليلة لافتة جمعت أربعة من أبرز نجوم هوليوود، شوهد كل من براد بيت وإنيس دي رامون، إلى جانب برادلي كوبر وجيجي حديد، أثناء مغادرتهم سويًا مطعم Cote Korean Steakhouse في نيويورك، مساء الجمعة 13 يونيو، في موعد مزدوج نادر.

جيجي حديد، 30 عامًا، ظهرت بإطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت تيشيرت أبيض وبنطالًا فضيًا، مع جاكيت جينز وسنيكرز، واعتمدت تسريحة شعر مشدودة للخلف. أما برادلي كوبر، 50 عامًا، فاختار جينز داكن وتيشيرت أسود مع حذاء رياضي. براد بيت، 61 عامًا، بدا أنيقًا ببنطال مخملي أسود وقميص أزرق فاتح، بينما تألقت إنيس، 32 عامًا، بفستان قصير أوف شولدر بلون كريمي مع صندل بكعب نيود.


الظهور الجماعي يأتي بعد أسابيع من إعلان جيجي حديد علاقتها بكوبر رسميًا عبر إنستغرام، حيث نشرت صورة لهما وهما يتبادلان القبل خلال احتفال عيد ميلادها الثلاثين، مرفقةً كلمات مليئة بالامتنان للحياة وكل من يحيط بها أما علاقة براد بيت بإنيس دي رامون، فتعود لأول مرة إلى نوفمبر 2022، حين شوهد الثنائي في حفل موسيقي لبونو في لوس أنجلوس. في حين بدأت علاقة كوبر وحديد في عام 2023، بعدما رُصدا معًا في عدة مناسبات.


 

وتربط بيت وكوبر علاقة صداقة متينة، حيث سبق أن شكر براد بيت صديقه عام 2020 لمساعدته على التعافي من الإدمان، قائلاً: “أنا أقلعت عن الشرب بفضله، ومن وقتها كل يوم في حياتي صار أسعد”. وكرّر بيت إشادته بكوبر مجددًا خلال تقديمه جائزة له في مهرجان سانتا باربرا السينمائي عام 2024.


النجمان أيضًا يشتركان في حب رياضة الفورمولا 1، حيث يتابعها كوبر عن كثب، بينما يُشارك بيت ببطولة فيلم جديد يجسد فيه شخصية سائق محترف


 

براد بيت برادلي كوبر جيجي حديد

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