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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيلينا جوميز تمزح: شقيقتي تعشق «العمّة تايلور» أكثر مني | صور

سيلينا غوميز وتايلور سويفت
سيلينا غوميز وتايلور سويفت
شروق سلامة

كشفت النجمة سيلينا غوميز، بطريقة مرحة، عن مدى تعلق شقيقتها الصغرى غرايسي إليوت تيفي بالمغنية العالمية تايلور سويفت، التي تُعد أيضًا صديقة مقرّبة لغوميز منذ سنوات.


 وفي منشور على خاصية القصص على إنستغرام يوم الخميس 12 يونيو، نشرت غوميز (32 عامًا) مقطع فيديو لغرايسي، البالغة من العمر 12 عامًا، وهي تتابع أحد فيديوهات تايلور سويفت الموسيقية، وعلّقت عليه قائلة: “عندما تحب العمّة تايلور أكثر مني!”


 

ورغم الدعابة، عبّرت سيلينا عن حبها الكبير لأختها في منشور منفصل احتفالًا بعيد ميلادها، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد لأختي الصغيرة… وأنا أبكي أثناء الكتابة، لأن قلبي يذوب. أعلم أنك تعلمين أنني دومًا في صفك، مهما حدث. أحبك يا صغيرتي ”.


تجدر الإشارة إلى أن غرايسي هي ابنة والدة سيلينا، ماندي تيفي، من زوجها الحالي براين، وتربطها علاقة قوية مع أختها النجمة.

وتعود صداقة سيلينا غوميز وتايلور سويفت إلى عام 2008، حينما كانت كل منهما تواعد أحد أعضاء فرقة Jonas Brothers. ومنذ ذلك الحين، حافظت النجمتان على علاقة متينة، حيث تدعمان بعضهما البعض في المحطات الفنية والشخصية.


في عام 2023، حضرت غوميز وغرايسي إحدى حفلات جولة “Eras” لتايلور سويفت في ولاية تكساس، حيث منحت تايلور الفتاة الصغيرة قبعتها الشهيرة من أغنية “22”، وتبادلت معها سوار الصداقة أمام الجمهور.

ولم يكن ذلك الحدث الوحيد، فقد شوهدتا معًا لاحقًا في حفلة أخرى بساحة SoFi Stadium.


 

ازمة تايلور 

وفي مارس الماضي، عبّرت سويفت عن دعمها لسيلينا وخطيبها المنتج بيني بلانكو، بعد إصدارهما ألبوم I Said I Love You First، وكتبت على إنستغرام: “أحب هذا الألبوم كثيرًا. يا إلهي!” كما أعلنت لاحقًا عن رغبتها في أن تكون وصيفة شرف أو “flower girl” في حفل زفاف سيلينا.

ويبدو أن غرايسي ليست الوحيدة في عائلة غوميز التي أصبحت “سويفتي”، إذ اعترف بلانكو أيضًا بأنه لم يكن من المعجبين الكبار بتايلور حتى بدأ علاقته بسيلينا، قائلاً: “لم أكن أعلم الكثير عن موسيقى تايلور من قبل، لكنها غيرت ذلك تمامًا.”


 

سيلينا غوميز تايلور سويفت بيني بلانكو

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