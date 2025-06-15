بحث الخطة التدريبية واعتماد شهادة التحول الرقمي في اجتماع مركز الحاسب ببني سويف

ترأس اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظ بني سويف الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، وبحضور عامر نصر الدين مدير المركز، محمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، عماد ربيع مدير الشؤون المالية، هيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.

ناقش السكرتير العام عددا من الموضوعات، تضمنت تقرير الدورات المنفذة خلال مايو الماضي، وعرض المركز المالي والخطة التدريبية لعام 2025/2026،وماتم تنفيذه من الخطة السابقة، ومناقشة طلب الإدارة العامة للموارد البشرية بشأن تنفيذ الدورات للبرامج المقدمة من وازرة الإتصالات خلال شهري يونيو ويوليو2025،بجانب متابعة إجراءات اعتماد المركز من المجلس الأعلي للجامعات لإصدار شهادة التحول الرقمي.