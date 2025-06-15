تعرف على إجراءات الجهاز المصرفي لدعم التحول الرقمي في المعاملات

يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي المصري؛ على تقديم خدمات بنكية متطورة للعملاء الأفراد والشركات ضمن الاجراءات التي تعكف عليها تنفيذها بتكليف من القيادة السياسية للانتقال للمجتمع اللا نقدي.



من خلال تلك الإجراءات تستهدف البنوك تقديم خدمات ميسرة وبتكلفة اقل للعملاء خصوصا الشركات في كافة المعاملات المالية والتجارية.



وكشفت تقارير مصرفية عن إعلان أحد البنوك العربية العاملة في مصر؛ إطلاق خدمة TradeNet الرقمية لدعم الشركات في تنفيذ كافة المعاملات المالية والتجارية.



تفاصيل خدمة TradeNet

تستهدف تلك الخدمة تنفيذ وإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا بحيث تتضمن :

التحصيلات المستندية

الاعتمادات المستندية

خطابات الضمان

شهادات التصدير

إعداد وتصميم التقارير المفصلة

إرسال مستندات الشحن الخاصة بالتصدير في نفس يوم إصدارها و دون الحاجة لزيارة الفرع البنكي



مزايا الخدمة

وفقا لمسئول في البنك والذي أكد أن تلك الخدمة تتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري نحو تقديم أحدث الحلول الرقمية لتلبية تطلعات عملائه وتعزيز كفاءة العمليات التجارية للشركات خاصة في مجال الاستيراد والتصدير عبر منصة استخدام سهلة وآمنة لتحسين إدارة المدفوعات والمعاملات المصرفية، مما يُساهم في تسريع وتيرة إنجاز الأعمال.



و تساهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة عملاء البنك وتعزيز فرصه في السوق، في الوقت الذي تدعم فيه بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية وقطاع التصدير.

وأكد المسئول أن تلك الخدمة تستهدف تعزيز منظومة التحول الرقمي، وتقديم أكثر الخدمات المصرفية الرقمية تطوراً لعملائه من الشركات، بما يساهم في حصولهم على خدمات مصرفية متميزة بطريقة سهلة وسريعة في أي وقت ومن أي مكان.



تمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في مستوى الخدمات البنكية الرقمية التي نقدمها لعملائنا من الشركات لمنحهم تجربة مصرفية مناسبة للعملاء.