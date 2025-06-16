أحد أساطير الحضارة الإغريقية.. من هو المعبود زيوس

الحضارة الإغريقية القديمة بها العديد من الأساطير ،التى روت في كتب التاريخ ونسجتها الأفلام السينمائية ، والتى جسدت أحد أساطيرها المعبود زيوس ،والذى يملك قدرة خاصة بإرسال صاعق البرق على أعدائها، وفي إطار ذلك يصطحب صدى البلد قراءه في رحلة معلوماتية عن قصة زيوس.

المعبود زيوس



المعبود زيوس ، ملك الآلهه وأب البشر عند الحضارة الإغريقية ،كما لقب بـ حاكم جبل أوليمبوس، حيث يقيم مع زوجته هيرا ،بالإضافة إلى آلهة رئيسية أخرى.

المعبود زيوس



وصفة خبراء الآثار ،بقدرته على التحكم بالمطر والعواصف والثلوج والرعد، إلا إنه يتميز بـ سلاح الرعد لمعاقبة من يثير غضبة

وأفاد خبراء الآثار ، أن والده هو كرونوس إله الزمن ووالدته هى ريا ، وتقص الأسطورة أن زيوس أنقذ إخوتة الـ 5 ، من أبيهم كرونوس ،الذى ابتلعهم خوفا من أن يطيحوا به .

كان زيوس شخصية مليئة بالتناقضات، حيث تظهر أساطيره العديد من العلاقات العاطفية خارج زواجه من هيرا، مما أدى إلى إنجاب العديد من الآلهة والأبطال (مثل أثينا، أبولو، أرتميس، هرمس، ديونيسوس، هيراكليس، وهيلينا طروادة).

وإشتهر زيوس بـ المغامرات العاطفية كثيرة استطاع من خلالها أن يتخذ من الأساليب و الحيل ما يستطيع به الوصول إلى محبوبته و أن يخفى الأمر أيضا عن زوجته هيرا.

