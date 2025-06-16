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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باريس هيلتون تحتفل بعيد الأب برسالة لزوجها: مشاهدة أبوتك أعظم هدية

باريس وكارتر
باريس وكارتر
شروق سلامة

احتفلت النجمة والمصممة باريس هيلتون بعيد الأب هذا العام بطريقة خاصة، حيث شاركت متابعيها على إنستغرام يوم الأحد 15 يونيو بفيديو مؤثر يجمعها بزوجها كارتر ريوم وأطفالهما، احتفاءً بدوره كأب.


 

وكتبت هيلتون في تعليقها على الفيديو:

“عيد أب سعيد إلى الـDada الذي يملأ منزلنا بالحب والضحك والمرح. مشاهدة أبوتك هي أعظم هدية — لطفك، صبرك، وقلبك المليء بالمرح تجعل من كل يوم لحظة ساحرة. فينيكس، لندن وأنا نعشقك أكثر مما يمكن للكلمات أن تصف.”


الفيديو تضمّن لقطات حميمة من لحظاتهم العائلية، بما في ذلك مشاهد من جلسات تصوير عائلية، أزياء متطابقة، ورحلات إلى الشاطئ. وأضافت باريس في تعليقها:

“ممتنة دومًا لعائلتنا الصغيرة.”


 

كما لم تنسَ تكريم والدها ريتشارد هيلتون، حيث نشرت فيديو آخر بصور تجمعهما، وكتبت:

“عيد أب سعيد لأبي المذهل. أكثر الرجال وفاءً وحبًا وحماية. شكرًا لأنك دائمًا تؤمن بي وتدعمني في تحقيق أحلامي. فخورة وسعيدة بكوني ابنتك. أحبك للأبد.”


 باريس وكارتر كانا قد اتخذا قرار خوض تجربة الأمومة والأبوة منذ بداية علاقتهما، وبدآ إجراءات التلقيح الصناعي خلال جائحة كورونا. وبعد زواجهما في نوفمبر 2021، أصبح إنجاب الأطفال من أولوياتهما.

في يناير 2023، استقبلا ابنهما البكر فينيكس بارون هيلتون ريوم عن طريق أم بديلة، وتبعته شقيقته الصغرى لندن مارلين بعد أقل من عام.


 

العام الماضي 

وفي العام الماضي، نشرت باريس أيضًا رسالة مؤثرة لكارتر بمناسبة عيد الأب، وصفت فيها شريكها بأنه “رجل يقوم بكل شيء بابتسامة”، وأشادت بتفانيه في العائلة وروحه المرحة.

يُذكر أن باريس كشفت مؤخرًا عن خططها الصيفية، حيث ستشارك في مهرجان موسيقي كبير في رومانيا، وستقوم برحلة بحرية برفقة عائلتها في أوروبا، تتخللها زيارات إلى كان، لندن، وويمبلدون، مؤكدة أنها حريصة على قضاء وقت ممتع مع أطفالها هذا الصيف رغم جدول أعمالها المزدحم


 

باريس هيلتون إنستغرام عيد الأب

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