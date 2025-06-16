الباز لعزة مصطفى: يجب فصل العقل عن العاطفة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران

قال الكاتب الصحفى محمد الباز أنه يجب الفصل بين العقل والعاطفة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، لأنه على سبيل المثال يمكن لإيران أن تصدر لفكرة الاعتداء عليها رغم أنها هي التي تدفع هذا الاعتداء، لكن حقيقة الأمر هى أن إسرائيل من بدأت الحرب عسكريا .

وتابع الباز قائلا : أن هناك العديد من الأشخاص الذي يشعرون بالسعادة جراء الصور التي تصدرها إسرائيل حول الخسائر الفادحة التي طالت المنشآت الحيوية والمدنية في تل أبيب .

وأضاف الباز خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 على قناة الحياة أن الحروب حين تبدأ سرعان ما تنتهي المهنية في الصحافة، وتحديدا لدى وسائل الإعلام الخاصة .