مواعيد مباريات اليوم 17-6-2025 في كأس العالم للأندية

تقام اليوم، الثلاثاء 17-6-2025، العديد من المباريات الهامة والمثيرة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أمريكا.

ويفتتح فريق صن داونز الجنوب أفريقي مشواره في كأس العالم بمواجهة أولسان هيونداي بآمال تحقيق ثلاث نقاط مهمة في البطولة.

ويحاول صن داونز تحقيق أول فوز لفريق أفريقي في البطولة بعد تعادل الأهلي أمام إنتر ميامي وخسارة الترجي التونسي أمام فيلامينجو.

بينما تعد المهمة الأولى للوداد المغربي صعبة للغاية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غدا.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

فلومينينسي vs بوروسيا دورتموند - الساعة 7 مساء - قناة DAZN tv channel

ريفر بليت vs آوراوا ريد دياموندز - الساعة 10 مساء - قناة DAZN tv channel

أولسان هيونداي vs صن داونز - الساعة 1 صباحا - قناة DAZN tv channel

مونتيري vs إنتر ميلان - الساعة 4 صباحا - قناة DAZN tv channel