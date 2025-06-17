تعليم مطروح: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة السبت المقبل

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات والمراجعة والرصد الخاصة بأوراق إجابات امتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية تسير في إطارها الصحيح وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات الالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.

وأكدت نادية فتحي أنه من المنتظر اعتماد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لنتيحة الشهادة الاعدادية مساء السبت المقبل، مشيرة إلي إرتفاع مؤشرات النجاح.

كما أكدت أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية وكذلك أعضاء لجنة النظام والمراقبة وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به علي أكمل وجه.

من ناحية اخرى أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن إطلاق سلسلة برامج تدريبية متكاملة تشمل مجالات متنوعة، بدءًا من الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى التواصل الفعال وذلك خلال الإجازة الصيفية بقاعات ديوان عام المديرية.

وتشمل البرامج التدريبية بالنسبة للمدراء والوكلاء، دورات في الشئون المالية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى مهارات التعامل مع الجمهور وحل المشكلات، لرؤساء الأقسام برامج متخصصة في القيادة الإلكترونية وبناء فرق العمل وإدارة التغيير.

كما تشمل لجميع العاملين بالتربية والتعليم تدريبات على الإسعافات الأولية، استخدام طفايات الحريق، وتعزيز الصحة النفسية للوقاية من الإرهاق، وفي مجالات تكنولوجية ستعقد ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم.

وأكدت وكيل الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بناءً على تحليل دقيق للاحتياجات التدريبية، بهدف تمكين العاملين من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بضرورة تفعيل التنمية المهنية المستدامة.