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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غادة إبراهيم تدعم هند صبري بعد أزمتها: متزوجة مصري وولادها مصريين

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
علا محمد

دعمت الفنانة غادة إبراهيم عن الفنانة هند صبري بعد المطالبات بترحيلها من مصر، التي تداولت الفترة الأخيرة، بعدما أعلنت دعمها لقافلة الصمود، التي انطلقت من تونس نحو غزة.

وكتبت غادة إبراهيم عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: "حملة غريبة مش فاهمة إيه مصدرها؟ هند صبرى ممثلة جميلة وموهوبة ومثقفة جدا ومن أهم الممثلات التونسيات التي عملت في مصر وشاركت في أعمال مهمة وثرية.. متزوجة مصرى وولادها مصريين وتحمل الجنسية المصرية وده بإصرار منها لأنها قالت أكتر من مره أنها بتعشق مصر.. وفي سنة 2007 لما احتفلنا بمؤية السينما المصرية في مهرجان مراكش في المغرب أصرت تحضر معانا وتشارك في الاحتفال وكانت في الوقت ده لا تحمل الجنسية المصرية وطلبت من الراحل أستاذ على أبوشادى رئيس المركز القومى للسينما في ذلك الوقت إنها تكون مع الوفد المصرى ويعتبرها مصرية لحبها وعشقها الشديد لمصر وقد كان".

وأضافت: "بس حقيقي أنا بطلت أصدق السوشيال ميديا ومعظم إلى بيكتب لازم أسمع فيديو صوت وصورة من هند عشان أصدق انها قالت كلام يسئ لبلد هي تحمل جنسيتها وتقيم فيها هي وزوجها وأولادها المصريين ..وأنا أعتقد هند أذكى وأفطن من إن تقع في مأزق زى كده أبدا.. وإلى أن يظهر العكس أنا محايدة".


حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة التونسية هند صبري، قبل يومين بعد دعمها لقافلة الصمود، التي كانت تخطط لزعزعة الأمن المصري.

بداية الأزمة جاء منذ أكثر من يومين، بعدما نشرت هند صبري، صورة عبر ستوري انستجرام، تدعم من خلالها قوافل الصمود التي تأتي لمصر من تونس وجنسيات متعددة، وتهدف إلى التوجه إلى سيناء متجهة لمعبر رفح والعبث بالأمن المصري، والخروج عن التعليمات الأمنية المفروضة هناك.

منشور هند صبري، أثار جدلا عبر السوشيال ميديا، لاسيما وأنها ليست مصرية وتدخلت في قضية مثارة تتعلق بأمن مصر وسيادتها فقط.

وتعرضت هند صبري، للهجوم عبر السوشيال ميديا بسبب المنشور السابق ذكره، ومن أبرز من هاجموا أشرف صبري -والد الفنانة ياسمين صبري- والذي كتب عبر فيسبوك: «تخيلوا الممثلة هند صبري التونسية اللي مصر عملتها بتدعم القافلة التونسية ضدد رأي شعب مصر وحكومتها. دول ناس احنا بنرفعهم ونشهرهم عشان يحقروا آراء المصريين في اعمال غير قانونية».

غادة إبراهيم هند صبري مصر دعمها لقافلة الصمود غزة تونس

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