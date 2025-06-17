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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة تشارك في افتتاح فعاليات المعرض المؤقت باستت حامية سقارة

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

شاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة في افتتاح فعاليات المعرض المؤقت "باستت حامية سقارة" الذي نظمه قسم المعارض المؤقتة بمتحف إيمحتب بسقارة وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٥، بقاعة زوسر بالمتحف.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالاهتمام بالأنشطة الثقافية والتراثية وتعزيز دور المتاحف في نشر الوعي الأثري والتاريخي.

وقد شارك في الافتتاح الدكتور أشرف أبو اليزيد، المشرف العام على المتاحف النوعية و الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب،  والدكتور طارق سيد توفيق أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار – جامعة القاهرة و عزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وأشارت نائب المحافظ أن مثل هذه المعارض تُسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وتعريف الأجيال الجديدة بعظمة التاريخ المصري، مضيفة أن المحافظة حريصة على دعم الفعاليات التي تبرز الدور التنويري للمؤسسات المتحفية، وتعزز من مكانة سقارة كموقع أثري فريد على خريطة السياحة العالمية.

لافتة إلى أهمية تكرار مثل هذه الفعاليات لدورها في جذب الزوار ورفع الوعي بأهمية المواقع التراثية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث يضم ١٩ قطعة أثرية متميزة، من بينها تماثيل خشبية على هيئة قطط، بعضها يحتوي على مومياوات حقيقية لقطط، والتي ترمز إلى المعبودة باستت، إضافة إلى ثلاث تمائم مصنوعة من العقيق الأحمر تمثل (المعبود بس، الجعران، وعين الودجات)، إلى جانب خمس مومياوات ملفوفة بلفائف من الكتان، تم العثور عليها في موقع البوباسطين الأثري بمنطقة سقارة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة متحف سقارة

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