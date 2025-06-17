تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال الفترة من 10 إلى 16 يونيو الجاري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 202 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 وحتى 16 يونيو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملات على اسواق اللحوم والدواجن والاسماك، حيث تم ضبط 9 طن و 203 كجم مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم عقد 14 ندوة ارشادية حول التحصين والوقاية من الامراض المشتركة، كما واصلت المجازر الحكومية بالمحافظة استقبال أضاحي المواطنين خلال العيد، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بجولة تفقدية لمزرعة الإنتاج الحيواني الخاصة بالاصلاح الزراعي ببنها، حيث تم التوجيه بضرورة رفع كفاءة المزرعة وحسن استغلالها، كما تم ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية بمراكز قليوب، القناطر الخيرية، طوخ، قها، بنها، كفر شكر، شبين القناطر، الخانكة.

بينما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، حملات على اسواق اللحوم والدواجن والاسماك، حيث تم ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى، كما واصلت مجازر المحافظة استقبال الأضاحي، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالمرور على الزراعات الصيفية: القطن، الذرة، كما تم ازالة 25 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت اعمال تطهير المساقى الخصوصية المحافظة، كما تم تنفيذ 20 ندوة ارشادية، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة علاجية ارشادية مجانية، وتم علاج عدد 250 حالة من الطيور و 49حالة باطنة و 107 حالة سونار ورعاية تناسيلية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، المرور على الزراعات الصيفية، ومتابعة اعمال الجمعيات وفحص الشكاوى، كما تم ازالة ١١٧ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 6 قوافل بيطرية شاملة بعدد من القرى، قدمت خدماتها لحوالي 1448 حيوان، كما تم شن حملات على ثلاجات اللحوم، وتم ضبط حوالى 25 طن و 518 كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحصين 2691 جرعة تحصين ضد الامراض الوبائية و ترقيم 513 حيوان.

فيما واصلت مديرية الزراعات بمحافظة البحيرة، متابعة زراعات القطن والذرة، كما تم ازالة تعديات على الاراضى الزراعية بمراكز وادى النطرون، كفر الدوار، حوش عيسى، دمنهور، كما تم تسوية بالليزر مساحة750 فدان لزراعة محصول الأرز ومساحة 200 فدان لزراعة محصول الذرة الشامية، كنا تم تنفيذ 20 ندوة إرشادية ومدرسة حقلية، كما نفذت مديرية الطب البيطرى، 9 ندوات ارشادية متنوعة، كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، عن إستمرار التصدى لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بكل حزم حيث تم إزالة حالات تعدى فى المهد بزمام المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما واصلت المديرية أعمال لجان مكافحة الافات الزراعية لدى المزارعين.

وقامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة السويس، بعمل تقصى للتأكد من الحالة الصحية للحيوانات، كما تم إطلاق حملات لتوعية المربين، بأهمية التحصين والترقيم، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، ازالة التعديات على الاراضى الزراعية، حيث تم ازالة حالات تعدى بمراكز ابوصوير، العاشر من رمضان، القنطرة شرق، كما واصلت مديرية الطب البيطرى، المرور على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، وعمل معاينات لبعض المراكز والصيدليات البيطريه، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على الزراعات الصيفية: أرز، ذرة، لب البطيخ، كما تم ازالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الطب البيطري، متابعة الحالة الصحية لرؤوس الماشية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، اجتماع مع مديري الادارات، لمتابعة سير العمل، كما واصلت أعمال حصر الزراعات بالاحدثيات، كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، عن استمرار انطلاق القوافل الزراعية التنموية للمرور على المزارع بمنطقة وادى الطور وزراعات القطن، والمانجو، كما تم متابعة الشتلات والزراعات الموجودة بصوبة وحدة البستانية بالمديرية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المرور لمتابعة حالة الزراعات: قطن والذرة والسمسم، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول محصول القطن، والمرور على محلات الأعلاف وحظائر الماشية، ومحلات المبيدات والمخصبات الزراعيه، كذلك واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف، المرور على اسواق الماشية للاطمئنان على الحالة الوبائية للحيوانات الحيه بالاسواق، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، اجتماعا مع مديري الادارات، لمناقشة أهم مستجدات ومتابعة سير العمل، كما تم ازالة عدد من حالات التعدي على الاراضى الزراعية، والمرور على زراعات: القطن، الذرة الشامية والرفيعة، البساتين، وفول الصويا، فضلا عن متابعة عملية توريد الاقماح المحلية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، المرور على الحقول الارشادية لقصب السكر، كما تم فحص وتمشيط مساحات القصب وإعطاء التوصيات الفنية المطلوبة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، المرور على بعض الإدارات والجمعيات الزراعية، لمتابعة سير العمل، كما تم ازالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما قامت مديرية الطب البيطرى، بالمرور على سوق اسنا للماشية وتم عمل تقصى وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان، حملات التصدى للتعديات على الاراضى الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، مواصلة الاشراف على استقبال المجازر أضاحي المواطنين خلال العيد.

انجازات القطاع الزراعي

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.