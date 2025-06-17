فرصة تركب بيجو 405 بـ 100 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بيجو 405 موديل 2007

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 405 موديل 2007 .

مواصفات بيجو 405 موديل 2007 الخارجية

بيجو 405 موديل 2007

تمتلك سيارة بيجو 405 موديل 2007 من الخارج تصميم عري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، وبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم وضعها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بيجو 405 موديل 2007

بيجو 405 موديل 2007

تستمد سيارة بيجو 405 موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 209 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بيجو 405 موديل 2007 الداخلية

بيجو 405 موديل 2007

تمتلك سيارة بيجو 405 موديل 2007 العديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية امامية، وبها درج تخزين أمامي ، وبها مساحات اضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها مقابض ابواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات .

سعر بيجو 405 موديل 2007

تباع سيارة بيجو 405 موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 405 موديل 2007

والجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك خبير سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، وذلك حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .