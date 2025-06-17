معاينة النصب التذكاري بالإسماعيلية تمهيدا لتسجيله ضمن الآثار الإسلامية

أعلنت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية انه في إطار التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وإدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة أشرف سليمان، تم تنفيذ زيارة ميدانية إلى موقع النصب التذكاري بالإسماعيلية، بتنسيق مسبق مع المستشار العسكري للمحافظة العميد محمد فرج شعلان ، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيله ضمن قائمة الآثار الإسلامية.

شارك في الزيارة الأستاذ محمد طمان، مدير الإدارة المركزية لوجه بحري وسيناء، والأستاذة منى حسن مدير الآثار الإسلامية و السيد مدير منطقة آثار الإسماعيلية وشرق الدلتا، إلى جانب عدد من مفتشي الآثار المتخصصين، وبمرافقة الأستاذة شيرين رشوان ممثل عن إدارة السياحة لتسهيل إجراءات الدخول والتنسيق اللوجستي للوفد.

وتم خلال الزيارة فحص وتوثيق العناصر المعمارية والفنية للنصب التذكاري، في إطار إعداد ملف متكامل يُعرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، تمهيدًا لاعتماده كأثر إسلامي.

وأعرب وفد الآثار عن تقديره لما يتمتع به النصب التذكاري من قيمة تاريخية ومعمارية بارزة، مؤكدين على أهميته ومكانته ضمن التراث الوطني. كما أشادوا بالتعاون المثمر من قبل محافظة الإسماعيلية، والتنسيق الفعّال الذي أسهم في تسهيل مهمة المعاينة، بما يعكس روح العمل المشترك والحرص على صون الهوية التاريخية للمنطقة.