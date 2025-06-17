أستاذ دراسات إيرانية: طهران تعتبر المشروع النووى قوميًا

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إيران تعتبر المشروع النووى منذ بداية إنشائه على أنه مشروعا قوميا، والتخلي عنه يجب أن يكون بإشتراطات صعبة جدا بالنسبة لها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية "المحور": "إيران إستحالة أن تتخلي عن أى إتجاه قومي لديها وهي تحت القصف، وتلك قضية منتهية لإيران".

وتابع: "دونالد ترامب طوال الوقت يحاول أن يضغط علي إيران للقبول بكل الإشتراطات الممكنة بما يحقق المصالح الأمريكية أو المصالح الإسرائيلية، ولكن إيران لن تتنازل عن المشروع النووى".

