أحمد موسى: إيران ركزت على القوة الصاروخية وأهملت الدفاعات الجوية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا ربما تترك مفاعل نووي واحد فقط لإيران حتى يكون لديها برنامج نووي سلمي مثل الذي تمتلكه مصر، لافتا إلى أن إسرائيل لا تملك قنابل ضرب مفاعل فوردو وتدميره الذي يقع في مناطق جبلية مثل الموجودة في أفغانستان.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه حال عودة إيران للمفاوضات وتراجعها عن موقفها ورضوخها للشروط الأمريكية فإن هذا يعني سقوط النظام الإيراني.

وشدد أحمد موسى، على أن إيران ركزت على القوة الصاروخية وأهملت الدفاعات الجوية وهو سبب تأثرها بالضربات الإسرائيلية، موضحًا أن تل أبيب أعلنت تدمير 40 % من القدرات العسكرية الإيرانية.