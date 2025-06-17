أحمد موسى: إزاي رئيس مخابرات يتم اغتياله.. وإيران اسقطت مقاتلة إسرائيلة f 35

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن انقطاع واسع للإنترنت والهواتف في إيران جراء هجوم سيبراني إسرائيلي، مضيفا أن اسرائيل تمارس حرب نفسية على الجانب الإيراني.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اسرائيل اغتالت رؤساء المخابرات في ايران وازي يحصل كده وازاي يتم اغتيال رئيس المخابرات في الايران ونائبة بهذه الطريقة وشيء غير مفهوم من ايران.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن ايران ضربت إسرائيل بالصواريخ مساء أمس، ومنظومة الدفاع الجوي في اسرائيل فيها مشكلة وهذه المنظومة جزء منها أمريكي.

وأشار أحمد موسى، إلى أن تم انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة اسقاط مقاتلة اسرائيلية من الجيل الخامس الشبحية، متابعا أن :" ایران تنشر مشاهد لإسقاط طائرة إسرائيلية من طراز إف 35".