هاتف Vivo X200 FE .. محاولة جديدة لمنافسة فئة الهواتف القاتلة للرائد

بعد أن نجحت سامسونج في خلق هوية مستقلة لهواتفها من الفئة المتوسطة العليا من خلال إطلاق نسخ "Fan Edition"، والتي توفر تجربة قريبة من الهواتف الرائدة لكن بسعر أقل، يبدو أن شركة Vivo قررت السير على نفس الخطى.

فقد أعلنت رسميًا عن إطلاق هاتف Vivo X200 FE، وهو النسخة العالمية من هاتف S30 Pro Mini المتوفر سابقًا في السوق الصينية.

موعد الإطلاق والأسعار المرتفعة في أوروبا

من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في تايوان يوم 23 يونيو، على أن يبدأ التوفر العالمي تدريجيًا اعتبارًا من 30 يونيو.

ووفقًا للتقارير، سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأسود، الأزرق، الوردي، والأصفر.

لكن السعر قد يكون مفاجئًا للكثيرين، حيث تشير المعلومات إلى أن الهاتف سيتوفر في أوروبا بسعر لا يقل عن 850 يورو، وهو ما يضعه في منافسة مباشرة مع هواتف رائدة حقيقية، رغم كونه من فئة الـ “Flagship Killer”.

مواصفات تقنية قوية لكنها ليست ثورية

نظرًا لإطلاق الهاتف مسبقًا في الصين، فالمواصفات معروفة مسبقًا. ويعتمد Vivo X200 FE على معالج MediaTek Dimensity 9300+، وهو معالج من الفئة الرائدة تم الإعلان عنه قبل نحو عام.

ويأتي الجهاز بذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، دون دعم لبطاقات microSD، ما يجعل المستخدم ملتزمًا بالسعة الافتراضية.

بطارية ضخمة وشحن سريع

واحدة من أبرز مزايا الهاتف هي بطاريته الضخمة بسعة 6,500 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط عبر كابل، ما يضمن شحنًا سريعًا نسبيًا مقارنة بهواتف بنفس الفئة.

نظام تصوير رباعي متكامل

يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية الكاميار رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابيكسل، والكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 50 ميجابيكسل أيضًا، ما يعزز من تجربة التصوير السيلفي والفيديو.

شاشة مدمجة مع معدل تحديث ديناميكي

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.31 بوصة، وبدقة 1216×2640 بكسل، مع معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، ما يضمن سلاسة في الاستخدام دون التأثير الكبير على البطارية.

ويتميز الهاتف كذلك بتصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة ومكبرات صوت استيريو.

هل يبرر السعر المرتفع القيمة؟

رغم المواصفات القوية، إلا أن سعر 850 يورو قد يكون عقبة رئيسية أمام نجاح الهاتف في الأسواق العالمية، خاصة أن نفس الهاتف في الصين (S30 Pro Mini) تم تسعيره بنحو 3,500 يوان فقط (ما يعادل 485 دولار / 420 يورو).

قد يُفقد هذا الفارق الكبير في السعر الهاتف ميزته التنافسية ويضعف فرصه في تحقيق مبيعات قوية خارج الصين.