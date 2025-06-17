وفاة الممثل الأمريكي كينوي بيل نجم فيلم Lilo & Stitch

توفي الممثل الأمريكي ديفيد هيكيلي كينوي بيل، أحد أبطال النسخة الحية من فيلم Lilo & Stitch، عن عمر لم يُعلَن حتى الآن، فيما لم تُكشف تفاصيل سبب الوفاة حتى هذه اللحظة.

وأعلنت جيلين كاناني بيل، شقيقة الراحل، خبر الوفاة في منشور مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، جاء فيه:

“بقلب مثقل، أشارككم أن شقيقي الصغير، الطيب، السخي، الموهوب، المرح، الذكي، والوسيم، ديفيد، قد رحل اليوم.”

وأضافت في رثائها: “كان يعشق التمثيل، والأداء الصوتي، والسفر مع كلبه بروتوس. عالم الفن والسينما كان مصدر سعادته، وكنت أحب شغفه بهذا المجال. لقد كان جوهرة نادرة بحق.”

محطات فنية في مسيرة ديفيد هيكيلي

برز ديفيد هيكيلي كينوي بيل مؤخرًا من خلال مشاركته في النسخة الحية من فيلم Lilo & Stitch، حيث جسّد شخصية الرجل الضخم الذي تسقط من يده حلوى الثلج المثلج (shave ice) بطريقة طريفة عند رؤيته للبوابة الفضائية الخاصة بشخصية “ستيتش”.





كما شارك في عدة أعمال تلفزيونية شهيرة، من أبرزها:

شخصية إسحاق في الحلقة الرابعة من الموسم الخامس لمسلسل Hawaii Five-0

شخصية مانو سالوني في الموسم الأول من مسلسل Magnum P.I.



وكان بيل قد عبّر عبر حسابه على «إنستغرام» خلال شهر مايو الماضي عن سعادته البالغة بمشاركته في Lilo & Stitch، قائلاً:

“شكراً لكل من شارك في هذا العمل! كنت أعلم أن حضوري عرضاً خاصاً للفيلم سيكون لحظة مميزة، ولم يخيب ظني. من الرائع رؤية نجومنا الحقيقيين، وهم طاقم العمل المحلي في هاواي.”



