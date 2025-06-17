جاستن بيبر يحتفل بأول “عيد أب” برفقة زوجته هايلي وابنهما

احتفل النجم الكندي جاستن بيبر، البالغ من العمر 31 عامًا، بأول “عيد أب” له منذ ولادة ابنه جاك بلوز بيبر في أغسطس 2024، حيث شارك جمهوره لحظات من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر بيبر صورة سيلفي طريفة وهو يحمل يدًا صناعية صغيرة ترفع إصبعها الأوسط، وعلق عليها قائلًا:

“أنا أب لا يُستهان به.”

كما استعرض الهدايا الفاخرة التي تلقاها بهذه المناسبة، من بينها ساعة Audemars Piguet Royal Oak تُقدّر قيمتها بـ38 ألف دولار، وحقيبتان من برادا، بالإضافة إلى حاسوب محمول جديد من أبل.

وعلّق على صورة الهدايا قائلاً:

“عيد أب سعيد لي يا قليلي الأدب.”

ومن بين أبرز لحظات الاحتفال، شارك بيبر صورًا من رحلة رومانسية قصيرة قام بها مع زوجته هايلي بيبر، البالغة من العمر 28 عامًا، حيث وثّق لحظات دخولهما إلى منزلهما بعد العودة من الرحلة.





وظهر ابنهما “جاك” في مقاطع لطيفة وهو يعزف على البيانو إلى جانب والدته، كما ظهر وهو يرتدي سوارًا ذهبيًا محفورًا عليه الأحرف الأولى من اسمه (JBB)، بينما التقط جاستن الفيديو من بعيد وهو مستلقٍ على الأرض.

إلا أن منشورات بيبر لم تخلُ من الغموض، إذ شارك لقطات شاشة من محادثة نصية متوترة يبدو أنها جرت بينه وبين صديق سابق، وكتب فيها:

“لن أكبت مشاعري من أجل أحد. الصراعات جزء من أي علاقة، وإذا لم تعجبك مشاعري، فأنت لا تحبني.”

ورد الطرف الآخر:

“لست معتادًا على شخص يثور في وجهي.”

فأجابه بيبر:

“هذه الصداقة انتهت رسميًا. لن أقبل أبدًا أن يصفني أحد بأنني أهاجم لمجرد أنني غاضب.”





وكان بيبر وهايلي قد أعلنا خبر حملها في مايو 2024، ورُزقا بطفلهما الأول بعد فترة من الترقب والدعاء، وعبّر مقربون من العائلة عن سعادتهما البالغة، مؤكدين أن الطفل “معجزة” وأن جاستن أب رائع منذ اللحظة الأولى.





ورغم أن الزوجين نشرا صورًا عديدة لطفلهما، إلا أنهما لم يُظهرا ملامح وجهه حتى الآن.





الجدير بالذكر أن جاستن كشف عن رغبته في أن يتعلم ابنه التزلج على الجليد منذ سن مبكرة، قائلًا خلال مشاركته في فعالية خيرية في فبراير الماضي:

“ليس من المبكر أبدًا لتبدأ في تعلّم التزلج.”

من جهتها، عبّرت هايلي بيبر عن تجربتها كأم لأول مرة، ووصفتها بأنها “أكثر شيء جنونيًا ورائعًا قمت به في حياتي.” واحتفلت بعيد الأم في مايو الماضي قائلة:

“أحب أن أكون أمك يا جاك بلوز.. عيد أم سعيد.”





يُذكر أن جاستن وهايلي تزوجا في سبتمبر 2018 بعد خطوبة قصيرة، ثم احتفلا بزفاف ديني كبير عام 2019، وصفه المقربون بأنه كان “ساحرًا ولا يُنسى”.

وفي مقابلة مع مجلة Vogue، قال جاستن:

“قمت بالكثير من الأمور الغبية في حياتي، لكن أذكى قرار اتخذته كان الزواج من هايلي.



