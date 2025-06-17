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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم شرفي.. توم كروز يتسلّم أول أوسكار في مسيرته

توم كروز
توم كروز
نجلاء سليمان

في خطوة طال انتظارها، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية أن الممثل الشهير  توم كروز سيحصل على جائزة أوسكار شرفية خلال حفل “Governors Awards” لعام 2025، المقرر إقامته في 16 نوفمبر بمدينة لوس أنجلوس.


وتأتي هذه الجائزة احتفاءً بمسيرة توم كروز الفنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، تميّز فيها بأدوار أيقونية وأداءات استثنائية، إلى جانب مساهماته البارزة في دعم صناعة السينما، خاصة خلال أزمة جائحة كورونا، حيث كان من أبرز المدافعين عن العودة إلى صالات العرض.

توم كروز الذي رُشّح للأوسكار أربع مرات سابقًا دون أن يفوز بالتمثال الذهبي، يُكرَّم لقدرته الاستثنائية على الدمج بين النجومية والالتزام الفني، وكذلك لما حققته أفلامه من نجاحات جماهيرية ونقدية تجاوزت الإيرادات العالمية فيها 10 مليارات دولار.


من أبرز أفلامه التي رسخت مكانته: Top Gun, Rain Man, Born on the Fourth of July, وسلسلة Mission: Impossible، حيث أصرّ على تنفيذ أغلب مشاهد الحركة بنفسه.


وسيشارك توم كروز هذا العام منصة التكريم مع أسماء فنية أخرى لامعة، أبرزها المغنية والناشطة الإنسانية دولّي بارتون، التي ستحصل على جائزة جين هيرشولت للأعمال الخيرية، إلى جانب كل من الفنانة والمنتجة ديبي ألين، ومصمم الإنتاج وين توماس، اللذين سيمنحان أيضًا جوائز شرفية عن مساهماتهما في تطوير الفنون البصرية والإبداعية.


ومن المنتظر أن يشكّل حفل “Governors Awards” لهذا العام مناسبة استثنائية لتسليط الضوء على النجوم الذين لطالما ساهموا في رفع مستوى الإنتاج السينمائي والفني، دون أن يحظوا بالتقدير الرسمي الكامل من الأكاديمية.

ويأتي هذا التكريم في وقت أعلنت فيه الأكاديمية أيضًا عن إضافات جديدة لجوائزها، أبرزها فئة “أفضل تنسيق مشاهد خطرة”، ما يزيد من الجدل حول ما إذا كانت هناك فرصة مستقبلية لتكريم توم كروز بشكل تنافسي أيضًا، تقديرًا لجهوده الجسدية والتمثيلية الفريدة.

يُذكر أن الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ98 سيُقام في 15 مارس 2026، وسيقدمه الإعلامي كونان أوبراين، في ثاني تجربة له.

توم كروز الأوسكار تكريمات الأوسكار

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