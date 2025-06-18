6 وقائع| قرار عاجل بشأن لص الهواتف المحمولة بالتجمع

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " المغافلة" وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " المغافلة" .









وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم وبإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميليه"سيئا النية" (مالك محل لبيع الهواتف المحمولة ، وعامل بالمحل – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) تم ضبطهما.





وذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.