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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: الناس لديهم الحق في أن يشعروا بالقلق بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية

أسامة كمال
أسامة كمال
علي مكي

وصف الإعلامي أسامة كمال منطقة الشرق الأوسط بأنها "على صفيح ساخن"، مؤكدًا أن "جميعنا في المنتصف".

 وأشار كمال إلى أن اللحظات الراهنة هي "لحظات وعي جديد وإدراك أن الاستقرار ليس سلعة ولكنه بناء يحتاج إلى جهد ووقت".


وأضاف كمال، خلال برنامج "مساء دى أم سى على قناة "dmc"، أن "الناس لديهم الحق في أن يشعروا بالقلق بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية". 

وشدد على أن "نحن في لحظات نحتاج فيها أن نعرف كل شيء، من أجل أن نتمكن من حماية أنفسنا، لذلك من حق الجميع أن يسأل ويقلق".


وتابع كمال مؤكدًا أن ما يحدث ليس تطورا جديدا في صراع قديم ولا هو عملية عسكرية بإحداثيات دقيقة بل إن "ما يحدث الآن أن كل شيء يتغير، وأن الاستراتيجيات القديمة لم تعد كافية .


وتابع قائلاً: عندما تصل إسرائيل لأنها تقوم بضرب منشآت حيوية داخل إيران والعاصمة طهران، هذا يعني أن هناك قواعد يتم هدمها أو تكتب من جديد".

وأضاف "عندما يقوم متحدث جيش الاحتلال بأنهم يطيرون في سماء إيران كما يحلو لهم، فهناك أمر جلل يحدث".

أسامة كمال ايران اسرائيل الشرق الاوسط

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