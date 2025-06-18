نشرة الفن| لطيفة تحسم الجدل حول سبب وفاة شقيقها .. و«الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية خلال الساعات الماضية، كان أبرزها ..

بعد تداول البعض وجود شبهة جنائية.. لطيفة تحسم الجدل حول سبب وفاة شقيقها

كشفت الفنانة لطيفة سبب وفاة شقيقها نور الدين، الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

تصدّرت أحدث أغاني الفنان فضل شاكر “الحب وبس” تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد طرحها بأيام قليلة، وتجاوزت 4 ملايين مشاهدة

علي الحجار يعلن تأجيل ألبومه الجديد «شيء من كل شيء» .. لهذا السبب

أعلن الفنان علي الحجار تأجيل طرح ألبومه الجديد الذى كان من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة

أبرزها فيلم درويش.. أعمال منتظرة لـ أحمد عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة

يظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز والمقرر أن يعرض الفيلم يوم 2 يوليو في السينمات