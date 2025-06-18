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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيمار يكشف مفاجأة: رفضت المشاركة في كأس العالم للأندية لهذا السبب

نيمار
نيمار
محمد السعيد

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي سانتوس، أنه رفض عرضًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نيمار في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة “إكس”: "كنتُ قريبًا جدًا من الانضمام إلى فلومينينسي للمشاركة في كأس العالم للأندية هذا الشهر، كانت فرصةً حقيقية، لكنني رفضت".

وأضاف: "قررت البقاء في سانتوس للتعافي، فأنا لستُ جاهزًا تمامًا بعد، وأريد أن أكون في أفضل حالاتي في أسرع وقت ممكن".

وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية فجر الأحد الماضي، إذا شهدت المباراة الافتتاحية تعادلًا سلبيًا بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.

وتختتم مباريات الجولة الأولى بمباراة العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي، فجر غد الخميس.

مجموعات كأس العالم للأندية

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، لوس أنجلوس الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

نيمار سانتوس كأس العالم للأندية الولايات المتحدة الأمريكية فلومينينسي الأهلي إنتر ميامي

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