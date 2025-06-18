صواريخ إيرانية تستهدف العمق الإسرائيلي وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم عن رصد صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، في تطور خطير هو الأول من نوعه منذ 18 ساعة.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، فقد تم رصد إطلاق 8 صواريخ من إيران، تم اعتراض 4 منها على الأقل، في حين أكدت مصادر عسكرية أن سلاح الجو يعمل على التصدي لأي تهديد في جميع المناطق.

وأفادت الجبهة الداخلية أن صافرات الإنذار دوت في عدة مواقع داخل إسرائيل، من بينها تل أبيب وضواحيها، حيث تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي.

من جانبها، نقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه "الأراضي المحتلة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ودعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية المستوطنين إلى الالتزام التام بالتعليمات والبقاء في المناطق المحصنة، وسط حالة استنفار أمني غير مسبوقة في مختلف أنحاء البلاد.