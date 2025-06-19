اقتصادي: استمرار ارتفاع أسعار النفط ومخاوف من انقطاع سلاسل الإمداد العالمية

أكد الخبير الاقتصادي جاد حريري أن أسعار النفط مرشحة للاستمرار في الصعود، في ظل تصاعد المخاوف من انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، على خلفية النزاع العسكري القائم في منطقة الشرق الأوسط.



وأشار حريري، خلال مداخلته في برنامج “أرقام وأسواق” على قناة “أزهري”، إلى أن الأسواق تشهد حاليا موجة من القلق المرتبط بتضاؤل المعروض النفطي، وهو ما يدفع أسعار خام برنت وغرب تكساس للصعود، وسط توقعات بمزيد من الزخم لأسهم الطاقة.



وفي المقابل، تحدث حريري عن أوضاع العملات الرقمية، معتبرا أن تصحيح الأسعار “أمر حتمي” بعد موجات صعود قوية، خاصة مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة وتراجع شهية المخاطرة.



ولفت إلى أن حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية تؤثر على معنويات الأسواق، مما يدفع صناديق الاستثمار الكبرى إلى إعادة ترتيب محافظها وتحويل جزء كبير من السيولة نحو الذهب والفرنك السويسري والين الياباني.



كما أشار إلى أن استمرار التوترات من شأنه أن يرفع توقعات التضخم، ما يعزز فرص الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

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