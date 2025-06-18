محافظ الجيزة يشهد افتتاح فندق «حياة سنتريك كايرو ويست» أحد أبرز المشروعات الفندقية

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات الافتتاح الرسمي لفندق "حياة سنتريك كايرو ويست"، والذي يُعد من أبرز المشروعات الفندقية المتميزة التي تم إطلاقها، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة الاستثمار السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة و هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وبمشاركة نخبة من كبار رجال الدولة والمستثمرين ورموز القطاع السياحي.

وأكد محافظ الجيزة خلال مشاركته في الافتتاح أن المشروع يُعد إضافة مهمة للقطاع الفندقي بالمحافظة، مشيدًا بمستوى التنفيذ والتصميم، وما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن كونه داعمًا رئيسيًا لخطة الجيزة في تعزيز السياحة المستدامة وتوسيع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار والسياح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السياحة، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الرائدة في هذا المجال الحيوي، من خلال مشروعات نوعية تراعي أعلى معايير الجودة والاستدامة، وتستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتميز بها محافظة الجيزة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إقامة فندق بهذا المستوى في موقع استراتيجي قريب من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات يعكس رؤية الدولة في استغلال المقاصد السياحية الكبرى وتنميتها .

وأكد المحافظ، في ختام تصريحاته، أن محافظة الجيزة مستمرة في دعم كافة المبادرات والمشروعات التي تعزز من موقعها السياحي والاستثماري، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية في مختلف القطاعات، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التنفيذية.

وقد شارك المحافظ الحضور بجولة ميدانية داخل الفندق، شملت تفقد الغرف والأجنحة ومرافق الخدمات والمطاعم، والاطلاع على التجهيزات الحديثة التي يقدمها المشروع لنزلائه، بما يليق بمكانة الجيزة كمقصد سياحي عالمي.

حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة علي رأسهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى جانب ممثلي مجموعة فنادق حياة، وعلى رأسهم السيد خافيير أجيلا رئيس المجموعة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، والسيد باسل سامي رئيس مجلس إدارة "أدد العقارية".

ويتفرد الفندق بموقعه الحيوي على مقربة من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، ويُعد نموذجًا متطورًا للفنادق التي تجمع بين التصميم المعماري المعاصر والهوية الفنية المصرية، حيث شارك في تصميمه نخبة من الفنانين المصريين، في تجربة فريدة تعكس روح الحضارة والثقافة المحلية.