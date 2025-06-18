قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم
جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية
تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن
إيه علاقة أشرف زكي.. شريف خير الله يكشف تفاصيل منشوره عن قلة أعماله
أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
إزالة 7441 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظات
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.. قمم مبكرة تنتظر صلاح ومرموش
العراق.. قوات الأمن تفرض طوقاً أمنياً حول السفارة الالمانية في بغداد
البرلمان الأوروبي يعتمد قرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع جديد مع "أولوسوي" التركية لصناعة الغزل والخيوط
خامنئي يحذر أمريكا: الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه وأي تدخل عسكري سيعرضكم لأضرار جسيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء برلمان الطلائع ويؤكد دعم الدولة لتمكين الشباب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

التقى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بأعضاء برلمان طلائع المحافظة، وذلك بمناسبة فوز عدد من أبنائها ضمن فعاليات برلمان الطلائع، والتي تُعد إحدى المبادرات الوطنية الهامة المنفذة من خلال وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم النشء والشباب وتنمية وعيهم السياسي والمجتمعي.

وفي كلمته، هنأ المحافظ أعضاء البرلمان الفائزين من طليعة الشباب الواعد وقادة المستقبل، مؤكدًا أن برلمان الطلائع يُعد من الآليات الفاعلة في العمل التطوعي، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، ومحاكاة التجربة البرلمانية المصرية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتنمية وعيهم بقضايا مجتمعهم، وتدريبهم على التفكير التحليلي ووضع الحلول العملية للمشكلات، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

وحرص المحافظ خلال الفعالية على تكريم أعضاء برلمان الطلائع الفائزين، وقال إن هذه المرحلة العمرية تمثل حجر الأساس في تشكيل شخصية الشباب ومن خلالها تتحقق خطوات مهمة نحو بناء أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في جهود التنمية والتطوير.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في هذا السياق، عبر برامج ومبادرات تُعزز من مكانة الشباب وتُمكنهم من تولي مواقع القيادة.

وخلال اللقاء، وجّه محافظ الجيزة رسالة مباشرة لأبنائه من الطلائع، قائلاً: "إن برلمان الطلائع يمثل صوتكم الحقيقي الذي يُعبّر عن طموحاتكم وأفكاركم، ويساعد مؤسسات الدولة في فهم تطلعاتكم وطريقة تعاملكم مع التحديات، لذا أدعوكم لاستثمار هذه الفرصة المتميزة في تعزيز مهاراتكم والانخراط في الأنشطة والمبادرات المختلفة، والمشاركة الفاعلة في قضايا المجتمع، بما يسهم في بناء شخصيتكم وتنمية إدراككم بالواقع والمستقبل".

وفي ختام اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص تقديره وترحيبه بأعضاء برلمان الطلائع، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الشباب في مقدمة أولوياتها، وتسعى بكل السبل إلى تمكينهم وإعدادهم ليكونوا رواد الغد في شتى مجالات العمل الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن برلمان الطلائع يُعد من أعرق الكيانات الشبابية التي تحظى باهتمام بالغ من وزارة الشباب والرياضة نظرًا لأهميته في إعداد أجيال قادرة على قيادة المجتمع.

وأشار إلى أن طلائع الجيزة يجب أن يكونوا نموذجًا يُحتذى به للأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لهم، وتقديم الدعم اللازم في أي وقت، موجهًا الشكر إلى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لحرصه على الالتقاء مع الشباب.

وأكد الشباب المشاركون خلال اللقاء سعادتهم بالاستقبال والدعم الكبير الذي حظوا به من القيادات التنفيذية، مشيرين إلى أن برلمان الطلائع أتاح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم والتعرف عن قرب على طبيعة العمل العام، معبرين عن رغبتهم في المشاركة الفاعلة بمبادرات تنموية ومجتمعية تسهم في النهوض بمحافظتهم ووطنهم.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

دعم لمرضى الغسيل الكلوى

جهود مكثفة لصحة الدقهلية.. دعم مرضى الغسيل الكلوي وذوي الاحتياجات.. و30 جولة مرورية على وحدات وأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات

موسم جمع المانجو بجنوب سيناء

" المانجا طابت على الشجر" .. بدء موسم حصاد المانجو السكري بجنوب سيناء.. زراعة 6800 فدان هذا العام

الذهب

الاحتياطي اللامع.. البنوك المركزية تتسلح بالذهب

بالصور

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة "من بدري أمان" بمستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

احذر.. أطعمة يومية تسبب السرطان

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد