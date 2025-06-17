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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن اللقاء الأسبوعي مع المواطنين يمثل منصة هامة للتفاعل المباشر ورصد المعوقات اليومية التي تواجههم، مشددًا على أن حل مشكلات المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه الأسبوعي اليوم الثلاثاء لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني أحياء الهرم، والطالبية، والعمرانية، وجنوب الجيزة، ومدينة الحوامدية، والعمل على حلها بشكل جذري ومباشر.

اطلع المحافظ خلال اللقاء علي عددًا من الحالات والشكاوى التي تمس الحياة اليومية للمواطنين موجهًا القيادات التنفيذية بسرعة التحرك على أرض الواقع، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة وعادلة.

في بداية اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى مقدمة من سكان عقار بحي الهرم، يتضررون فيها من عقار ملاصق "تحت الإنشاء" يقوم بصب لبشة الدور الأرضي على كامل المسطح بالمخالفة للقانون.
وقد اطلع المحافظ على الإجراءات التي اتخذها حي الهرم، والتي شملت إيقاف الأعمال فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.

كما كلف محافظ الجيزة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة وعضوية رئيس حي الهرم، ومدير الشؤون القانونية، ونائب رئيس الحي للمنطقة، لفحص التراخيص الصادرة للعقار، ومطابقة الرسومات الهندسية، إلى جانب مراجعة تراخيص المحال التجارية المجاورة.

وشدد المحافظ على عدم السماح باستئناف الأعمال قبل التأكد من الالتزام بالاشتراطات البنائية، مع مراجعة عقود الملكية للموقع محل الشكوى.

وتقدمت إحدى المواطنات بمنطقة المنشية بحي الهرم بشكوى من وضع محول كهرباء بمنتصف الشارع، مما يعوق الحركة المرورية.
ووجّه المحافظ بالتنسيق مع شركة الكهرباء لنقل كشك الكهرباء بعيدًا عن نهر الطريق حفاظًا على السيولة المرورية.

كما ناقش المحافظ شكوى أخرى من مواطنة تتضرر من تأخر حي الطالبية في إنهاء إجراءات التصالح وعدم تسليمها نموذج "8"
حيث كلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية الجهات المختصة، لمراجعة ملف التصالح بالكامل وسرعة البت فيه طبقًا للقانون.

وفي حي الطالبية، استمع المحافظ إلى شكوى سكان مواطنين من قيام مالك شقة بالدور الأرضي بأعمال هدم وتكسير للأعمدة والحوائط بالمخالفة لإقامة محال تجارية، مما يهدد السلامة الإنشائية للعقار.
وقد تبين للمحافظ أنه تم إيقاف الأعمال من قبل الحي وتحرير محضر مخالفة ومصادرة المواد، ورفض طلب التصالح بسبب حداثة المخالفة موجهًا بإعادة الوضع لما كان عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

كما عرض أحد المواطنين بحي العمرانية شكوى ضد قيام سكان العقار الخلفي بالتعدي على المناور بغرض تركيب مصعد كهربائي بالمخالفة.
ووجّه المحافظ بإيقاف تشغيل المصعد، وقطع الكهرباء عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم مطابقته للاشتراطات الفنية والقانونية.

كما شمل اللقاء بحث شكاوى من أحياء جنوب الجيزة ومدينة الحوامدية، وجّه المحافظ بسرعة التعامل معها وإنهاء أسبابها بشكل عاجل.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ ،والسادة محمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وايمن خليل رئيس مدينة الجيزة ، رؤساء الأحياء والإدارات المختصة .

اخبار الجيزة محافظ الجيزة لقاء المواطنين

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