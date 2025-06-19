مصارف قطر والإمارات تثبت أسعار الفائدة أسوة بالفيدرالي الأمريكي

أبقت مصارف قطر والإمارات المركزية علي أسعار الفائدة الحالية دون تغير، أسوة بقرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وتحدد المصارف الخليجية سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية ويوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

مصرف قطر المركزي

قرر مصرف قطر المركزي مساء أمس، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر.

وأكد مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع "QCBDR" عند نسبة 4.60%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف "QCBLR" عند نسبة 5.10%.

كما أبقى سعر إعادة الشراء "QCB Repo Rate" عند نسبة 4.85 %.

مصرف الإمارات المركزي

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.

كما قرر المصرف الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعه أمس، أبقي سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق (4.25 - 4.5 )%.

وتوقع صانعو السياسات بالمركزي الأمريكي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1.4 % هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية 2025، وبلوغ التضخم 3 % في 2025، وهو أعلى بكثير من مستواه الحالي.

وفي حين لا يزال صانعو السياسات بالمركزي الأمريكي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، إلا أنهم أبطؤوا الوتيرة قليلا إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027 في محاولة مطولة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 %.

وبحسب التوقعات الجديدة، سيظل التضخم مرتفعا عند 2.4 % خلال 2026 قبل أن ينخفض إلى 2.1 % في 2027 وسط استقرار كبير في معدلات البطالة.