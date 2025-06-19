عرض “يمين في أول شمال” الجمعة على مسرح السلام

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار نشاط قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة ، يفتتح بيت المسرح العرض المسرحي الجديد “يمين في أول شمال ”إنتاج فرقة مسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور ، و ذلك الجمعه المقبل الموافق ٢٠ يونيو في تمام التاسعة مساء علي قاعة يوسف إدريس على مسرح السلام بشارع القصر العينى، حيث يُقدم العرض يوميا عدا الثلاثاء.





تدور أحداث "يمين في أول شمال” حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوة لزيارة زوجين، لتتوالى بعدها الأحداث التي تغير مجرى حياته بالكامل، في معالجة درامية تمزج بين الواقع والتساؤلات الإنسانية.

“يمين في أول شمال” من تأليف محمود جمال حديني، بطولة عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم دعاية أحمد مجدي، مساعدا الإخراج محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ بسنت علي، ومن إخراج عبد الله صابر.

