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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة القاهرة: ارتقينا 23 مركزًا عالميًا بفضل استراتيجيات البحث العلمي

الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة
هاجر ابراهيم

قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات العالمية، مؤكداً أن الحفاظ على مكانة متقدمة لا يعني الثبات، بل يتطلب تطورًا مستمرًا وجهودًا دؤوبة.

وأضاف عبدالصادق، في مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلامية يارا مجدي، على قناة "إكسترا نيوز"، أن جامعة القاهرة تقدمت 23 مركزًا في تصنيف "يو إس نيوز" الأمريكي لعام 2025، حيث ارتفعت من المركز 271 عالميًا إلى المرتبة 248، مشيرًا إلى أن الجامعة تحتل المركز الأول مصريًا والثاني على مستوى القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة استراتيجية واضحة داخل الجامعة، ترتكز على عدة محاور، أبرزها دعم شباب الباحثين وتشجيعهم على النشر العلمي في المجلات العالمية المرموقة، زيادة مكافآت النشر الدولي، إطلاق شركة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، بهدف الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، تعزيز الأبحاث التطبيقية التي تخدم قضايا المجتمع والعالم، وضع استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي والابتكار داخل الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن التقدم في التصنيفات العالمية يرتبط أيضًا بالحوكمة الجامعية، وتطوير سياسات البحث العلمي، وتحقيق الشراكات الدولية الفعالة، سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، الذين يشاركون في مسابقات دولية ويحققون فيها مراكز متقدمة.

كما نوّه إلى أهمية التوجه الدولي في أداء الجامعة، من خلال تعزيز التعاون البحثي، والمشاركة الفعالة في المؤتمرات العالمية، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حصلوا على العديد من الجوائز في محافل دولية مرموقة.

واختتم عبدالصادق حديثه بتوجيه الشكر لوحدة التصنيف وإدارة البحوث بالجامعة، على جهودهم المستمرة التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في مسيرتها نحو مزيد من التميز والريادة على المستويين الإقليمي والدولي.

رئيس جامعة القاهرة القارة الإفريقية البحث العلمي جامعة القاهرة

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