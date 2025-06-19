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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود تجميل الشوارع: بلدورات جديدة وأشجار مزهرة لتزيين المدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير أعمال الحملات المكبرة التي تنفذها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والتي تتضمن دهان البلدورات وزراعة الأشجار والزهور، بالإضافة إلى تنفيذ رسومات وطنية معبرة على الجدران الرئيسية.

جهود محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على تحسين المظهر الجمالي والحضاري لشوارعها.

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالمظهر العام للمحافظات، وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين. كما شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية للأعمال، ومراعاة الجودة في التنفيذ، مع التركيز على الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية باعتبارها واجهة للمحافظة.

تحسين الخدمات 

وقال اللواء أشرف الجندي: “نسعى إلى تقديم نموذج مشرف في تحسين الصورة البصرية لمراكز ومدن الغربية، ونحرص على إشراك الشباب في تنفيذ الرسومات الوطنية، بما يعزز روح الانتماء ويبعث برسائل إيجابية لكل من يمر بهذه الشوارع”.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار المحافظ إلى أن حملات التجميل تشمل أيضًا إزالة أي ملوثات بصرية أو كتابات عشوائية، مع الاستمرار في تطوير المسطحات الخضراء وزيادة نسب التشجير، بما يحقق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

تحقيق أفضل النتائج 

وتواصل الوحدات المحلية جهودها اليومية، وسط متابعة دقيقة من قيادات المحافظة، لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة الغربية في مختلف القطاعات.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين الخدمات حل مشكلات المواطنين تزيين والتجميل

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