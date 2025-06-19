تشابي ألونسو: الهلال لم يفاجئني.. وحالة مبابي الصحية "سيئة"

علق تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، على تعادل فريقه مع الهلال السعودي بهدف لمثله، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

مباراة الأمس، كانت الأولى للمدرب تشابي ألونسو مع ريال مدريد، بعدما تولى المهمة خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال ألونسو في تصريحات في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الهلال لم يفاجئني ذلك لأنني شاهدت عديداً من مبارياته، وهذا ينطبق أيضاً على المدرب الجديد، لديهم لاعبون لعبوا على أعلى مستوى، وهم فريق جيد جداً".

وأضاف: "خطة إنزاجي؟ كانت لدينا شكوك حول ما إذا كان سيلعب بثلاثة مدافعين مركزيين، كما فعل بنجاح مع إنتر، الهلال معتاد على اللعب بأربعة مدافعين، تحدثنا عن سيناريوهات مختلفة، لكننا لم نكن متأكدين تماماً".

حالة مبابي

وحول حالة مبابي، أجاب: "لا نعلم، علينا أن نراقب تطور وضعه، لم يتدرب جيداً في الأيام الأخيرة، حالته الصحية سيئة، وهو يعاني من عدوى فيروسية حادة، وسنقيّم حالته".

وتضم المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية كل من ريال مدريد والهلال السعودي وريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

