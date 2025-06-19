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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

10ملايين يورو عمولة الأب والأم.. مفاجأة مدوية في صفقة ليفربول الجديدة

ليفربول
ليفربول
محمد السعيد

كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة مدوية في صفقة انتقال فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن إلى نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن والدي فلوريان فيرتز سيحصلان على 10 ملايين يورو مقابل الصفقة التي ستنقل اللاعب الألماني الدولي إلى ليفربول.

وأضافت: “هذه ليست عمولة بسيطة، فهما وكيلاه، وقد قادا شخصيًا المفاوضات التي ستؤدي إلى انضمامه إلى نادي ليفربول”.

ومن المقرر أن يخضع فلوريان فيرتز للكشف الطبي في ليفربول، تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا.

قيمة صفقة فيرتز

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق، توصل ليفربول إلى اتفاق مع باير ليفركوزن لضم فلوريان فيرتز في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 150 مليون يورو (127.6 مليون جنيه إسترليني).

وأعلن بايرن ميونخ انسحابه من سباق التعاقد مع فيرتز، بسبب القيمة المالية الضخمة للصفقة، ليصبح اللاعب على بعد خطوة واحدة من نادي ليفربول.

فيرتز ليفربول ليفركوزن نادي ليفربول

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