أحمد حسن يكشف عن مفاجأة داخل الزمالك خلال ساعات

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مفاجأة داخل نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على “فيسبوك”: “الزمالك يعلن خلال ساعات بشكل رسمي تولي جون إدوارد مهام مدير التعاقدات”.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين على تعيين جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي فاركو، في منصب مدير التعاقدات.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة سيعلن عن القرار بنسبة كبيرة عقب انتهاء الموسم في ظل ارتباط الفريق بمواجهتي فاركو في الدوري وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

وشدد المصدر على أن هناك بعض التفاصيل التي يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية مع مدير التعاقدات قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن توليه المنصب.

وكانت لجنة التخطيط قامت بترشيح جون إدوارد لتولي منصب مدير التعاقدات بالنادي في الفترة المقبلة.