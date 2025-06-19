تعليم جنوب سيناء يطلق مبادرة لتنمية المواهب الموسيقية للطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عن إطلاق مبادرة صيفية لتنمية القدرات والمبدعين موسيقيًا بمختلف المراحل التعليمية.



وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المبادرة ضمن الأنشطة الصيفية التي يجري تنفيذها بالمدارس، وأطلقتها إدارة التربية الموسيقية بمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الموسيقية، لتنمية مواهب الطلاب في هذا المجال، وتحويل العطلة الصيفية لأنشطة مليئة بالإبداع للطلاب.



وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المبادرة تستهدف الطلاب من مختلف المراحل والأعمار، للمشاركة في النشاط الصيفي، بهدف استغلوا إجازة الصيف لتنمية مواهبهم الموسيقية، تحت إشراف نخبة من معلمين التربية الموسيقية.



وأوضح أن الأنشطة ستجري يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا خلال صيف 2025، بمدرسة الزهور الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، ومدرسة علي بن أبي طالب الرسمية التابعة لإدارة دهب التعليمية، ومدرسة جيل أكتوبر الثانوية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.



ودعا وكيل الوزارة الطلاب الموهوبين للمشاركة في المبادرة من خلال التواصل مع موجه عام التربية الموسيقية، كونها تعد فرصة للتنمية على أسس وقواعد سليمة.