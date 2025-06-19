صحة البحر الأحمر تتابع سير العمل بمستشفى سفاجا وقسم العلاج الطبيعي بالقصير

قام فريق من إدارة المستشفيات وإدارة العلاج الطبيعي ،في إطار توجيهات السيد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات والعلاج الطبيعي،بالمرور علي مستشفى سفاجا المركزي وقسم العلاج الطبيعي بالإدارة الصحية بالقصير لمتابعة حسن سير العمل وتقديم الخدمات والتأكد من رضا المنتفعين .



القائم بالمرور

د. ايه البابلي عضو إدارة المستشفيات

د. نسمة حسين عضو إدارة المستشفيات

د. اسماء عبد الصمد عضو إدارة العلاج الطبيعي

د. محمود عزت عضو إدارة العلاج الطبيعي

وخلال المرور تم التأكد من تطبيق المعايير في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

كما تضمن المرور متابعة أقسام المستشفى المختلفة، والوقوف على مدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى التأكد من التزام الفرق الطبية كما تم تقييم مستوى الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي لضمان تقديم رعاية متكاملة للمرضى،

كما تم عقد إجتماع مع مدير المستشفى والتغلب على معوقات التشغيل

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، لمتابعة الأداء وتقديم الدعم اللازم لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.