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بعد التشيك وأستراليا.. دولة جديدة تغلق سفارتها في طهران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد التشيك وأستراليا.. دولة جديدة تغلق سفارتها في طهران

سلوفاكيا - علم
سلوفاكيا - علم
محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية إغلاق سفارتها في طهران مؤقتًا وإجلاء طاقمها بالكامل بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء رويترز.

التشيك 

ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية التشيكية إغلاق السفارة التشيكية في العاصمة الإيرانية طهران بشكل مؤقت نظرا للحرب الإيرانية الإسرائيلية .

كما نظمت دولة التشيك، رحلات جوية لإجلاء مواطنيها من داخل الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت وزارة الخارجية التشيكية - في منشور لها على منصة "إكس" ، مواطنيها الراغبين في العودة بتسجيل البيانات الخاصة بهم في السفارة التشيكية بتل أبيب.

كما أصدرت تحذيرات سفر جديدة ونصحت بعدم التوجه إلى إسرائيل بسبب الحرب المستمرة مع إيران.

وشن الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، عملية قصف ضخمة بأكثر من ٢٠٠ طائرة استهدفت منشآت حساسة ، وبنى تحتية متطورة في إيران واغتالت كبار قادة الجيش والحرس الثوري، وهو ما أدى إلى رد إيراني حاسم متواصل منذ ٤ أيام. 

أستراليا

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، أن الحكومة الأسترالية قررت تعليق جميع عمليات سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران، على خلفية التدهور المتسارع في الوضع الأمني داخل البلاد.

وأكدت وانج في بيان رسمي أن كافة المسؤولين الأستراليين العاملين في السفارة تلقوا تعليمات واضحة بمغادرة إيران بشكل فوري، حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية أن سفير بلادها لدى إيران سيبقى في منطقة قريبة، دون أن تحددها، وذلك للمساهمة في تنسيق جهود الحكومة الأسترالية للاستجابة للأزمة المتصاعدة في إيران والمنطقة بشكل عام.

وأكدت وانج في بيانها أن كانبرا تعمل بشكل متواصل على وضع خطط لتسهيل مغادرة المواطنين الأستراليين الراغبين في مغادرة إيران خلال هذه المرحلة الحرجة. كما أشارت إلى استمرار التنسيق الوثيق مع عدد من الدول الشريكة التي تمتلك تواجدًا دبلوماسيًا في طهران من أجل ضمان تقديم الدعم والمساعدة للأفراد المتضررين.

وقالت وانج: "نواصل التخطيط لدعم الأستراليين الراغبين في مغادرة إيران، ونبقى على اتصال وثيق مع الدول الشريكة الأخرى"، في إشارة إلى المساعي الدولية المشتركة لمواجهة تداعيات الوضع المتدهور في إيران.

وزارة الخارجية السلوفاكية إغلاق السفارة السلوفاكية طهران السفارة التشيكية السفارة الإسترالية

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