نتنياهو عن عزمه اغتيال المرشد الإيراني: لا أحد في طهران يتمتع بالحصانة

لم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي في إطار العملية الإسرائيلية ضد إيران.

وعندما سألته هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" التعليق على تصريح سابق لوزير دفاعه يسرائيل كاتس، والذي قال فيه إن خامنئي "لم يعد بإمكانه البقاء"، قال نتنياهو: "لقد أصدرتُ تعليماتي بأنه لا ينبغي أن يتمتع أحد في إيران بالحصانة".

وأضاف: "علاوة على ذلك، لا أعتقد أنه من المناسب أو الضروري أن أضيف أي شيء أعتقد أن الأفعال أبلغ من الأقوال".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن خامنئي "هدف سهل" للولايات المتحدة وإسرائيل.

ومع ذلك، أفادت شبكة CNN الأسبوع الماضي أن ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي، والتي لم تُنفَّذ.